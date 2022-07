Philippe Gilbert dévoile sa stratégie pour lutter contre la chaleur au Tour de France: «Je vais essayer de m’échapper pour boire plus facilement»

« Souvent, on prend le départ avec des glaçons sous le maillot et après il y en a pas mal dans la glacière qui est dans la voiture, donc on essaye d’en prendre régulièrement. Mais ça demande beaucoup d’énergie parce que l’on doit descendre jusqu’aux voitures puis se replacer. Il faut toujours calculer si ça vaut la peine ou pas », a expliqué le coureur belge. « Il faut souvent essayer de prendre de l’eau fraîche au bord de la route auprès du staff présent, mais c’est galère. Il faut boire beaucoup pour rester hydraté et des fois c’est compliqué de recevoir les bidons. Ce n’est pas forcément le problème de boire mais bien d’avoir accès aux bidons. »

Et pour ce mardi, Gilbert avait un plan afin de rester hydraté... et il a tenu parole : « Je vais essayer de m’échapper, parce qu’on a l’avantage d’avoir les voitures derrières et on peut donc boire beaucoup plus. »