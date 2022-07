Fête nationale: découvrez les images des préparatifs à Bruxelles

A Bruxelles, les répétitions en vue de la Fête nationale ont démarré. Ce mardi, des hélicoptères ont survolé la ville et la circulation a par endroits été fermée.

Par Rédaction et Belga

Les célébrations pour la Fête nationale du 21 juillet sont de retour cette année. Et déjà, ce mardi matin, les préparatifs ont commencé à Bruxelles. Deux hélicoptères tournent ainsi au-dessus de la capitale, aux alentours de la place Royale et du parc, où se tiennent les répétitions.

Cette année, les célébrations auront lieu sans restrictions sanitaires particulières, ont annoncé vendredi 8 juillet à l’hôtel de ville de Bruxelles le bourgmestre Philippe Close (PS) et le Syndicat d’Initiative-Bruxelles Promotion, qui organise la « Fête au Parc » entre le Palais de Justice et le Parlement.

Des festivités attendues dès le 20 juillet

Le feu d’artifice, traditionnellement tiré du jardin du Palais des Académies face à la place des Palais, et un grand concert auront exceptionnellement lieu au parc du Cinquantenaire, respectivement à 23h et 21h. Les détails seront communiqués dans les jours précédant l’événement par la chancellerie du Premier ministre. Le défilé civil et militaire commencera à 16h. Sur la place du Jeu de Balle, le Brol national proposera de 8h à 10h sur ses étals des objets en tous genres évoquant la « Belgitude ». À 17h, s’installera sur ces mêmes pavés le Resto national, qui fêtera cette année ses 10 ans. Quelque 1.300 moules-frites, dont 250 offerts aux personnes à petits revenus, seront servis aux convives.

De nombreux musées, lieux de culte et institutions seront par ailleurs ouverts au public.