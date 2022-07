André Bonzel à propos de «Et j’aime à la fureur»: «Les films de famille, c’est du cinéma brut»

Trente ans après « C’est arrivé près de chez vous », le cinéaste français réussit à nouveau un film ovni. Il rend hommage au 7e art à travers ses films de famille et du cinéma amateur. C’est inattendu, vivant, mélancolique et émouvant.

Raconter sa vie à partir de films amateurs, de famille… André Bonzel a beaucoup hésité avant que sa femme Anna l’encourage, que Benoît Poelvoorde le conforte dans cette idée après avoir vu une petite démo. Benjamin Biolay, lui, n’a pas hésité à signer la bande originale du film. Trente ans après C’est arrivé près de chez vous, qu’il avait coréalisé avec Rémy Belvaux et Benoît Poelvoorde, le Français André Bonzel est de retour avec Et j’aime à la fureur, film à nul autre pareil. Et il nous a promis qu’il n’attendrait pas trente ans pour faire le prochain.

Le titre du film est tiré d’un poème de Baudelaire, « Et j’aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière ». On l’entend comme une déclaration d’amour au cinéma…