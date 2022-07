L’inquiétude se poursuit dans l’équipe de Tadej Pogacar: Rafal Majka également testé positif au Covid mais autorisé à poursuivre le Tour

Après les abandons de George Bennett et de Vegard Stake Laengen, le maillot jaune compte désormais un troisième cas positif au Covid dans son équipe.

« Conformément au protocole, nous l’avons signalé à l’équipe médicale de l’UCI (Union cycliste internationale, ndlr.) ce matin, qui a autorisé Rafal à prendre le départ juste avant le départ de la course », a précisé l’UAE Team Emirates sur Twitter. « Nous continuons bien sûr de suivre l’état de santé de Rafal. »

Le docteur de l’équipe, Adrian Rotunno a donné d’autres précisions concernant le cas positif de Majka. « Il est asymptomatique et l’analyse de son test PCR a montré qu’il avait un très faible risque d’infectiosité, similaire au cas de Bob Jungels plus tôt dans la course », a-t-il déclaré.

Mardi matin, l’équipe de Pogacar avait annoncé le retrait de George Bennett, positif au coronavirus. Plus tôt dans le Tour, le leader des UAE Emirates avait déjà perdu un coéquipier – Vegard Stake Laengen – pour cause de test positif.

Pogacar ne compte actuellement plus que cinq coéquipiers : Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, Marc Soler, Marc Hirschi et donc Rafal Majka.

Avant le départ de la 10e étape mardi, l’Australien Luke Durbridge (BikeExchange) a également confirmé qu’il ne pourrait pas prendre le départ de la 10e étape en raison d’un positif au coronavirus.