Le petit moment qui fait du bien: une soirée d’été avec la voix et la guitare de Mark Knopfler

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne. Entre grosse chaleur, montée des prix et des contaminations et nouvelles grèves dans les transports aériens, nosvacances continuent à être un peu secouées.

Quoi de mieux, dès lors, que de remonter le temps jusqu’à ces années 80 où l’on était loin d’imaginer ce que seraient les années 2020 ? Alors que Villers-la-Ville s’apprête à accueillir une nouvelle version de Roméo et Juliette, on se replonge dans un des tubes de Dire Straits, l’un des groupes phares de l’époque, qu’on retrouvait régulièrement à l’affiche du festival de Werchter pour bien commencer l’été. Pas sexy, pas branché, pas punk, pas new wave, pas disco, Dire Straits n’avait rien pour marcher dans ces eighties flashy et clinquantes. Rien sauf la guitare et la voix de Mark Knopfler et ces musiques un peu blues, un peu rock, un peu planantes, parfaites en tout cas pour accompagner l’été. On vous propose donc un petit bond dans le temps, en 1986 à Sydney, avec une version « live » de Romeo & Juliet, l’un des plus grands succès du groupe.