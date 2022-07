Un amour impossible

Si Shakespeare a inventé les personnages de Roméo et Juliette, le drame que raconte sa pièce s’est multiplié à d’innombrables reprises depuis la nuit des temps. Deux êtres qui s’aiment alors que tout les sépare. Deux êtres qui font fi des habitudes, des vieilles rancunes, pour vivre leur amour. Deux êtres qui, finalement, sont rattrapés par l’absurdité d’un monde où la détestation de l’autre prend le pas sur la force de l’amour. Cette histoire, on l’a vue et revue sur les scènes du monde entier, sous forme de spectacle théâtral, de ballet, de comédie musicale. On en a fait des films en costumes d’époque, en version contemporaine… Et chaque fois, cela marche. Aucun suspense pourtant dans ce récit. Tout le monde sait que les deux jeunes amants mourront à la fin. Alors qu’est-ce qui nous pousse à y retourner encore, à être ému, emporté, exalté par cette histoire au point de croire que, peut-être, cette fois, on aura droit au happy end ?