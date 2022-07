Des manifestants bloquent les routes du Tour de France: la 10e étape neutralisée

Alors que les coureurs échappés filaient vers l’arrivée lors de la 10e étape du Tour de France entre Morzine et Megève, ils ont été contraints à mettre pied à terre en raison d’une manifestation sur la route à 38 kilomètres de l’arrivée.

La direction de course a été contrainte de neutraliser la course et de demander à Alberto Bettiol (EF Education), parti avec une trentaine de secondes d’avance sur ses anciens compagnons d’échappée de s’arrêter, ainsi qu’aux 24 autres coureurs échappés quelques secondes plus tard, dont le Belge Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).