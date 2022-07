Entre pénurie de blé et contestations sociales, l’Egypte au bord de la crise

Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, l’Egypte s’est lancée dans une course contre la montre pour stocker des réserves de blé suffisantes pour nourrir ses 102 millions d’habitants. En plus de contracter des dettes pour pouvoir payer ses achats sur le marché mondial, le gouvernement a pris des mesures contestées pour s’accaparer la majorité du blé produit dans le pays.

Premier importateur mondial de blé, l’Egypte fait partie des pays les plus touchés par les conséquences de la guerre qui oppose ses deux principaux fournisseurs de blé. En 2021, le pays a importé plus de 12 millions de tonnes de blé, dont 80 % venait de la Russie et de l’Ukraine. Ces importations sont essentielles pour fournir le pain subventionné dont bénéficient près de 70 millions d’Egyptiens, selon les derniers chiffres officiels.