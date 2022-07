Guerre en Ukraine: l’armée belge a formé quatre démineurs ukrainiens

Récemment, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder annonçait au que le Sedee, le service de déminage de l’armée, pourrait former des soldats ukrainiens. La mission s’annonce lourde, en effet, tant dans les terres que dans les eaux de la mer Noire. Cette formation a commencé.

« Quatre militaires ukrainiens ont pu bénéficier durant le mois de juin d’une formation effectuée sur le système Seafox (véhicule antimine télécommandé – ROV) pour faciliter les opérations de déminage maritime », annonce le cabinet de la ministre PS. Cette mission pourrait-elle aller plus loin ? D’autres soldats ukrainiens pourraient-ils être formés ? « La ministre continue à suivre la situation en Ukraine et reste attentive aux opportunités qui pourraient se présenter », se contente de répondre son cabinet. « Actuellement, la formation de personnel militaire ukrainien hors de l’Ukraine a été proposée et est étudiée dans différents domaines dont le déminage. »