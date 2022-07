Un an après les inondations: pour Christiane, «ma maison, c’est chez moi sans être chez moi»

Près d’un an après avoir été défigurés par la montée violente des eaux, les quais de Vesdre, à Pepinster, gardent encore de profondes cicatrices. Des grues, bulldozers et camions labourent un terrain vague qui était auparavant un quartier résidentiel. En face, des amas de briques rouge foncé rappellent que, collées les unes aux autres, elles constituaient autrefois une maison dans laquelle des familles ont construit leur histoire. Comme en témoignent les façades souillées et parfois même privées de fenêtres, le quai Ferdinand-Nicolaï n’a pas échappé au déluge et aux difficultés de la remise en état. Sauf la maison de Christiane Sluse, au numéro 3.