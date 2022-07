Inondations: «Aider les gens, ça met de la couleur dans la vie»

La solidarité. Dès l’apparition des premières images des inondations, le 14 juillet 2021, elle s’est organisée. D’un côté, les associations et organisations expérimentées et équipées se sont mises en action. De l’autre, des bénévoles se sont spontanément signalés. Venus de toutes parts, ils ont offert leurs bras et leur temps. Spontanément, ils ont nettoyé, déblayé, apporté des vêtements, de la nourriture, du mobilier. Un an plus tard, s’il s’est un peu atténué, cet élan de solidarité existe toujours.