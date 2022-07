Macron balaye les critiques sur les Uber Files: «Cela m’en touche une sans faire bouger l’autre» (vidéo)

Les Uber Files ont dévoilé un « deal » entre Uber et Emmanuel Macron qui aurait facilité l’implantation de l’entreprise en France. Un accord que le président français « assume à fond ».

Le président s’est défendu ce mardi, insistant sur les « milliers d’emplois » créés. « Moi je suis extrêmement fier (…), il est très difficile de créer des emplois sans entreprises ni entrepreneurs », a renchéri le chef de l’Etat. « Je le referais demain et après-demain », a-t-il insisté après une visite du site de l’entreprise STMicroelectronics près de Grenoble. « Comme le dirait un de mes prédécesseurs, cela m’en touche une sans faire bouger l’autre », a insisté le chef de l’Etat en référence à une phrase attribuée à Jacques Chirac.

Les Uber Files, une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber à laquelle Le Soir participe, a dévoilé l’existence d’un « deal » secret entre Uber et Emmanuel Macron quand il était ministre de l’Economie sous François Hollande (2014-2016). Cet accord, qui aurait facilité l’implantation d’Uber en France, est fortement critiqué par l’opposition.

L’enquête publiée par le journal Le Monde dimanche fait partie d’une vaste investigation autour d’Uber associant une quarantaine de journaux internationaux. S’appuyant sur différents témoignages et documents, dont de nombreux échanges de SMS, Le Monde conclut à l’existence d’un « deal » secret entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy. Le quotidien fait état de réunions dans le bureau du ministre, de nombreux échanges (rendez-vous, appels ou SMS) entre les équipes d’Uber France et M. Macron ou ses conseillers, citant notamment des comptes-rendus de réunions rédigés par le lobbyiste Mark MacGann.

Les oppositions ont continué mardi d’accuser le chef de l’Etat d’avoir défendu les intérêts d’Uber à l’époque où l’entreprise développait son implantation en France, alors que lui-même était ministre de l’Economie de François Hollande (2014-2016). Les formations constituant l’alliance de gauche Nupes vont demander une commission d’enquête parlementaire, a ainsi confirmé le patron du PS Olivier Faure. « Voilà un ministre qui (…) a en douce, en cachette, bâti un deal avec l’entreprise dont tout le monde sait qu’elle a été celle du moins-disant social, qui a été le cheval de Troie de la destruction d’une partie de notre code du travail », a-t-il critiqué sur LCI. Le Rassemblement national veut, lui, lancer une mission d’information, a annoncé son président Jordan Bardella, selon qui M. Macron a été à Bercy « le point d’entrée d’intérêts privés en France ».