Energie: Tinne Van der Straeten propose une taxe spéciale de 25% sur les surprofits

La ministre de l’Energie a déposé une proposition de contribution de crise non récurrente sur la table du gouvernement pour taxer les bénéfices excédentaires réalisés par les producteurs d’énergie grâce à la flambée des cours. On ne sait pas encore combien elle pourrait rapporter exactement.

La ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), a annoncé en commission Energie de la Chambre avoir soumis au gouvernement un projet de taxation des surprofits dans le secteur de l’énergie. L’objectif est d’imposer une surtaxe de 25 % sur les bénéfices excédentaires des entreprises du secteur de l’énergie réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Il s’agirait donc d’une taxe non récurrente, liée à l’actuelle flambée des prix de l’énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine. « Personne ne peut s’enrichir grâce à la crise », a répété Tinne Van der Straeten devant les députés rappelant que « de plus en plus de ménages se serrent la ceinture pour pouvoir payer leurs factures d’énergie » et que « le gouvernement fédéral a déjà débloqué près de 4 milliards d’aide aux ménages ».