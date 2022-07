Didier Reynders: «Si on veut faire respecter le droit international, on doit faire le ménage à la maison»

De manière plus globale, comment qualifiez-vous l’évolution de l’Etat de droit en Europe ?

D’abord, il faut souligner qu’on a une situation privilégiée en matière d’Etat de droit, de démocratie, de valeurs fondamentales, il suffit de regarder autour de soi. Ensuite, on observe que le rapport sur l’Etat de droit a un effet positif, quand on voit les réformes initiées dans différents pays. Les plans de relance, qui reprennent les exigences de réformes, jouent aussi. L’exemple le plus frappant, c’est l’Italie, qui adopte sans arrêt des réformes fondamentales. Malheureusement, on est confrontés, aussi, à des Etats qui ne bougent pas de cette manière-là.

La Pologne et la Hongrie, pour ne pas les nommer…