1972, la sulfureuse: la Maman, la Putain, le désespoir et la baise

Il y a cinquante ans tout juste, Jean Eustache tournait un film sorti de nulle part, bavard et cru, désespéré et badin, qui déchaînera les passions au Festival de Cannes.

Voilà un film de près de quatre heures, tourné en noir et blanc au printemps-été 1972. Pas d’action. Des monologues interminables, bavardages tantôt badins, tantôt dépressifs. La moitié du film se passe dans des cafés de Saint-Germain-des-Prés. L’autre moitié au lit, à hauteur de matelas d’appartement, avec des protagonistes allongés par terre, écoutant en temps réel des chansons surannées (Fréhel, Damia, Fréhel, Marlene Dietrich…), tuant le temps, dissertant de tout et de rien.

Deux femmes et un homme… soit le plus vieux scénario du cinéma français (le fameux « ménage à trois »). L’homme, qui parle de manière affectée, se révèle d’un narcissisme exaspérant. Les trois jeunes gens se vouvoient, on ne sait trop pourquoi.