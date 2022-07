Namur: une bande de bus interdite aux bus (photo)

La chaussée de Louvain à Namur a récemment été réaménagée. Mais une erreur de signalisation a surpris les Namurois. Sur un groupe Facebook, un membre a partagé une photo et mis en lumière le problème. « Si on applique le code de la route, tous les conducteurs doivent prendre la bande rouge où il est écrit “BUS”… sauf les bus. Je me trompe ou pas ? », interroge l’homme.

L’échevine de la mobilité, Stéphanie Scailquin (Les Engagés) a réagi au micro de nos confrères de l’Avenir : « Ce sont les TEC qui sont en charge de la signalisation pour les espaces bus. Dans ce cas-ci, ce sont les anciens panneaux “exceptés bus” qui n’ont pas encore été enlevés. » a-t-elle avancé. Avant de conclure : « Cela devrait être corrigé rapidement. »