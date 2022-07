Cristiano Ronaldo aurait proposé ses services au PSG... qui aurait refusé de le recruter

Ronaldo jugé « trop bling-bling »

La raison ? Il n’y aurait tout simplement pas la place pour accueillir la star portugaise dans l’effectif parisien pour l’instant, étant donné les présences de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar dans le secteur offensif. De plus, les demandes salariales de Ronaldo, qui s’élèveraient à 30 millions d’euros par an, seraient trop importantes pour la masse salariale du club. Mais Le Parisien explique également que Nasser Al-Khelaifi n’aurait pas voulu de Cristiano Ronaldo parce qu’il possède « un profil trop bling-bling », qui ne lui plairait pas, au vu de l’arrivée de Christophe Galtier à la tête du PSG, qui souhaite recruter des joueurs axés sur le collectif.