Près de 1.200 victimes de l’Eglise se sont manifestées en dix ans

Depuis 2012, 1.181 personnes ont introduit une plainte pour abus sexuels dans l’Eglise auprès des points de contact et du Centre d’arbitrage mis en place en Belgique à la demande de la Commission parlementaire spéciale. Instituée en 2010 après à la démission de Mgr Vangheluwe suite à des accusations de pédophilie, celle-ci a mis au point un système unique au monde, copié depuis par la Suisse.

Entre 2012 et 2015, le Centre d’arbitrage a permis aux victimes des 628 dossiers d’obtenir, via une procédure gratuite où l’administration de la preuve leur était favorable, une reconnaissance de leur souffrance par l’Eglise. Cette structure non ecclésiale garantissait une sécurité nécessaire à ceux qui ne faisaient plus confiance à l’Eglise.