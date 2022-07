Rudi Vervoort: «Toute cette affaire Uber ne me distraira pas de ma tâche: réformer le monde des taxis»

Rudi Vervoort n’exclut pas la mise en place d’une commission d’enquête après nos révélations sur les relations de proximité entre la société multinationale et Pascal Smet, ancien ministre de la Mobilité, aujourd’hui secrétaire d’Etat à l’Urbanisme.

Le ministre-président bruxellois réagit à nos informations ayant trait aux relations de Pascal Smet, ministre régional de la Mobilité entre 2014 et 2019 (SP.A à l’époque, devenu Vooruit), actuellement secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, en particulier avec un lobbyiste opérant au sein de la plateforme Uber. Plus généralement, la proximité entre la société américaine, qui veut s’imposer dans l’univers du transport de personnes, et le(s) décideur(s) politique(s) est-elle problématique ?

L’affaire Uber-Smet, en un mot ?

En tant que tel, vous comprendrez, je ne fais pas de commentaire.