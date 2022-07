A Avignon, «Anima» explore une terre en mutation

La photographe Noémie Goudal, également présente aux Rencontres d’Arles, et la metteuse en scène Maëlle Poésy présentent une installation-performance qui nous fait ressentir le lent passage du temps.

Trois écrans géants sont dressés dans la Cour Montfaucon de la Collection Lambert, montrant chacun un paysage de palmeraie. Des paysages qui ressemblent à celui qu’on trouvait, il y a plusieurs milliers d’années, durant l’époque interglaciaire, dans ce qui est aujourd’hui le désert du Sahara. Cette remontée du temps fascine la photographe Noémie Goudal qui, s’inspirant des travaux de paléoclimatologues, crée de grandes installations dans lesquelles elle nous fait littéralement voir la transformation de notre planète au fil du temps.

A l’église des Trinitaires d’Arles, dans le cadre des Rencontres de la photographie, elle présente ainsi une vaste et fascinante installation vidéo immersive où elle fait se succéder d’innombrables couches de paysage en utilisant les techniques traditionnelles de décor de théâtre. On ne s’étonne donc pas de la retrouver également à Avignon où elle pousse l’expérience un cran plus loin en compagnie de la metteuse en scène Maëlle Poésy.