Les finances des clubs wallons dans le rouge: «Ils vivent au-dessus de leurs moyens»

Le football wallon est-il malade de ses finances ? Réussir à équilibrer les comptes est désormais une véritable gageure, même si de rares clubs, comme Charleroi, parviennent à rester dans les clous si on en croit les derniers exercices comptables. « Oui, mais avec un modèle qui reste très difficile à défendre auprès du public et c’est compréhensible », explique Pierre-Yves Hendrickx, le directeur financier du Sporting. « Les fans nous disent “Vous avez vendu pour douze millions l’an passé et vous nous dites que ce n’est pas suffisant”. Malheureusement oui, parce que nous avons douze millions de recettes hors transferts et douze millions de transferts pour réaliser notre budget de 24 millions. Même plus bas, Mouscron, avec peut-être un budget de sept millions, avait trois ou quatre millions de recettes et il lui manquait chaque fois la différence. »