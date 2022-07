Pédocriminalité au Collège Saint-Michel: les Jésuites affrontent les fantômes du passé

La toute-puissante dépravation jésuitique me privait de lumière, la lumière de la vie. Les abus sexuels sont une prison de puanteurs et de déjections. Heureux celui ou celle qui le sait sur-le-champ, s’en écarte et repousse la première approche ». Âgé de 76 ans, l’écrivain Jean Marc Turine a fait éclater la chape de silence autour des violences qu’il a subies, il y a 63 ans, alors qu’il était élève au Collège Saint-Michel à Etterbeek. Son livre, Révérends pères, en donne un récit glaçant, douloureux, chargé des questions toujours sans réponse avec lesquelles il se débat depuis le jour où un père jésuite l’a « choisi ». Les abus de la part de professeurs du collège de l’époque se répéteront avec trois autres pères, que l’écrivain a choisi de ne pas nommer autrement que par une initiale.