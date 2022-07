Le télescope James Webb explore le fond de l’œil de l’univers

Les Etats-Unis ne font jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de montrer l’ampleur de leurs réalisations. Ainsi, c’est le président Joe Biden lui-même qui a présidé à la présentation de la première image du télescope spatial James Webb, mardi soir. Ce mercredi, quatre nouveaux clichés sont venus enrichir la galerie. « Une nouvelle ère s’ouvre pour l’observation de l’univers », se réjouissent les experts. Situé à 1,5 million de kilomètres dans l’espace, libéré des « pollutions » de notre atmosphère, James Webb voit en effet plus loin, plus précis et différemment que d’autres télescopes. Contrairement à Hubble qui voit la lumière visible, Webb explore le spectre de l’infrarouge, une lumière que nous ne percevons pas. Les photos époustouflantes de précision sont le résultat des informations recueillies auxquelles trois filtres ont été appliqués afin de rendre l’image lisible et conforme aux conventions, de couleurs notamment.