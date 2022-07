Mais où sont les négociateurs francophones? Aux Francos, chef!

Les festivals musicaux, si prisés des politiques, peuvent parfois très mal tomber. Surtout quand leur date coïncide avec les négociations gouvernementales, souvent estivales.

Ce fut le cas, de manière particulièrement spectaculaire en juillet 2010. Nous sommes au cœur de la fameuse crise des 541 jours. Bart De Wever, arrimé au CD&V, est tout-puissant, et maintient ses exigences institutionnelles. Mais le 20 juillet, il s’étonne de ne plus avoir de répondant au CD&V, et surtout de ne plus trouver d’interlocuteur francophone. Et pour cause : Joëlle Milquet (CDH), Jean-Michel Javaux (Ecolo) et Didier Reynders (MR) s’encanaillent… aux Francofolies.