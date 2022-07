Andy Schleck, jamais bien loin du Tour de France : «Contre Fränk, je suis comme un junior face à Pogacar»

La Grande Boucle va honorer, à deux reprises, la majestueuse grandeur, presque solennelle, du Galibier. D’abord via le terrible versant du Télégraphe ce mercredi, par le Lautaret le lendemain. C’est sur cette face qu’Andy Schleck a signé sa « plus grande journée sur le vélo », lors de la 18e étape du Tour de France 2011. L’image brumeuse en est presque devenue iconique, l’endroit montagneux marqué dans sa roche par le récital du Luxembourgeois, victorieux sur les pentes alpestres après un exploit de 60 bornes. Depuis, le v ainqueur du Tour 2010 a rangé le vélo. À 37 ans, il est devenu ambassadeur pour Skoda et est toujours sur la Grande Boucle. Autrement, et sans la moindre rancœur.

Andy, le peloton revient sur les pentes du Galibier. Un endroit qui doit forcément évoquer quelques souvenirs pour vous…