Proche-Orient: Joe Biden surfe sur l’héritage de Donald Trump

Sur sa politique au Proche-Orient comme sur le reste, Donald Trump avait choqué. Son successeur n’a pas remis en cause l’installation de l’ambassade américaine à Jérusalem. Et même remisé la perspective de négociations de paix au placard.

Donald Trump avait une qualité : il avait mis la paix au Proche-Orient au cœur de sa politique internationale. A sa manière à lui, c’est-à-dire en multipliant les phrases chocs et les décisions polémiques. Et en faisant peu de cas pour les droits humains et les intérêts palestiniens. Joe Biden, qui entame ce mercredi une série de visites au Moyen-Orient, se rend pour la première fois de son mandat de président en Israël et en Cisjordanie. Et, ne lui en déplaise, il doit faire avec l’héritage de son si controversé prédécesseur. Et dont il ne s’éloigne pas autant qu’on pourrait le croire.