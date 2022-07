Tour de France: Cort Nielsen a décroché la victoire de cette dixième étape au bout de l’effort

Il avait déjà illuminé le début danois de la Grande Boucle de ses attaques, de son maillot à pois bondissant et de sa frétillante moustache. Sur les pentes de la « chicos » Megève et de son altiport, le viking Magnus Cort Nielsen est encore monté en gamme pour s’offrir une victoire de feu, photo finish à l’appui, ce qui est plutôt rare dans les Alpes. « J’ai dû attendre une bonne minute pour savoir », lance-t-il dans une euphorie qui n’est pas retombée depuis. « Je ne peux pas réaliser ce qui m’arrive… Gagner une étape de montagne… C’est juste incroyable. À deux kilomètres de l’arrivée, je pensais que tout était perdu mais, heureusement, la montée n’était pas trop pentue. J’étais vraiment limite mais ça s’est regroupé et j’ai pu sprinter. Lorsque nous avons tourné sur la piste et que j’ai vu que tout se remettait en place, j’ai levé les yeux et j’ai vu le podium. Puis je me suis dit : ‘C’est pour moi’. Je devais le faire, quoi qu’il en coûte.