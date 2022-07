Hervé Koffi (SC Charleroi) : «Je veux prouver que je mérite d’être numéro 1»

Le gardien burkinabé est ambitieux au moment d’entamer sa deuxième saison chez les Zèbres après un premier exercice qui l’a vu démarrer sur les chapeaux de roue avant de baisser un peu en niveau, suite notamment à sa grave blessure encourue à la CAN en janvier.

Un an après son arrivée au Mambourg, Hervé Koffi a profité du stage à Garderen – où il avait conté ses premiers mots en tant que gardien du Sporting il y a un an – pour revenir sur les spécificités de son poste, mais aussi sur ses ambitions avec le Sporting et à titre personnel. Il est conscient qu’avoir eu des difficultés pour finir ce premier exercice zébré aussi bien qu’il ne l’avait commencé.