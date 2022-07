Wayne Rooney retrouve un club outre-Atlantique: il est le nouveau coach de DC United en MLS

Quelques semaines après son départ de Derby County, Wayne Rooney a finalement retrouvé de l’emploi et ce dans un club qu’il connaît bien. En effet, l’ancien attaquant anglais devient l’entraîneur de DC United, un club pour lequel il avait joué entre 2018 et 2019. Il y a disputé 48 matches et inscrit 23 buts lors de son passage. Rooney n’attend plus que les derniers ajustements administratifs (recevoir son visa de travail notamment) pour effectuer son entrée en fonction.

Après des débuts difficiles en tant qu’entraîneur, l’Anglais espère s’imposer dans ce nouveau challenge et faire oublier les moments difficiles qu’il a traversés à la tête de Derby County, qu’il n’était pas parvenu à maintenir en Championship au terme de sa première expérience en tant que coach. Une première expérience qui n’a pas été des plus aisées lorsque l’on sait les difficultés financières que le club anglais a traversées ces derniers temps.