Assaut du Capitole: Donald Trump aurait prévu l’émeute du 6 janvier

L’ancien président américain Donald Trump aurait préparé l’assaut du Capitole, prévoyant de diriger ses partisans en colère vers le Capitole. Il voulait cependant que cette émeute semble spontanée. C’est ce qu’a rapporté le journal américain The New York Times , se basant sur les témoignages qu’ont fait les personnes impliquées dans les plans à la commission charquée d’enquêter sur les événements du 6 janvier.

« Cela reste entre nous, nous allons avoir une deuxième étape à la Cour suprême après l’Ellipse », a écrit Mme Kremer. « POTUS (le président des Etats-Unis) va nous faire défiler au Capitole. Il ne faut pas que la deuxième étape soit connue car les gens vont essayer d’en organiser une autre et de la saboter. La marche ne doit pas non plus être divulguée parce que j’aurai des problèmes avec le service des parcs nationaux et toutes les agences, mais POTUS va simplement l’appeler, je cite, “à l’improviste” ».