Dominic Thiem attendait cette victoire sur le circuit ATP depuis 426 jours

Il attendait ça depuis 426 jours. Un an et trois mois. Une éternité. Ce mardi, Dominic Thiem a retrouvé le goût d’un succès sur le circuit ATP en battant, au premier tour du tournoi sur terre battue de Bastad (Suède), le Finlandais Emil Ruusuvuori (43e mondial) en trois sets : 3-6, 6-1, 7-6. Un sentiment qui lui était devenu inconnu, sur le grand circuit, depuis le 12 mai 2021 et une victoire contre le Hongrois Marton Fucsovics, à Rome. Et une grosse bouffée d’oxygène pour l’Autrichien, retombé au 339e rang (il était encore troisième mondial il y a moins d’un an et demi !) après une blessure au poignet subie en juin 2021. « Cela faisait longtemps… Beaucoup, beaucoup de choses se sont passées. C’était très dur mais c’était aussi une très bonne expérience, pour la vie en général, et pour mon tennis. Je suis très heureux d’avoir gagné », a-t-il commenté, soulagé.