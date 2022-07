Philippe Gilbert à l’attaque, mais l’équipe Lotto se trouve en mauvaise posture

Les 120 points UCI ramassés par Magnus Cort Nielsen (EF) à Megève et les 50 autres obtenus par Nick Schultz (BikeExchange), le malheureux battu d’un boyau au bout d’un effort insensé en Haute-Savoie, ne font pas les affaires de l’équipe Lotto. Actuellement dix-neuvième du classement UCI et donc relégable, la formation belge est précisément devancée par BikeExchange (18e) et EF-Education Easy Post (17e), qui s’envole au classement intermédiaire.

Il est évident que ce fameux classement est le cadet des soucis des coureurs du Tour de France mais, il n’empêche, il devient problématique pour Lotto qui n’a pu compter, jusqu’ici, sur les sprints de Caleb Ewan, lequel souffre en queue de peloton et risque de passer une mauvaise journée ce mercredi pour rejoindre la ligne d’arrivée dans les délais.