Insurrection au Capitole: «Soyez là, soyez fous», le tweet qui pointe la responsabilité de Trump

Tout est parti d’un tweet de l’ex-président des Etats-Unis. « Be there, be wild », que l’on peut traduire par « Soyez là, soyez fous ». Ce mardi, un groupe d’élus du Congrès américain s’attachait à démontrer comment des milices d’extrême droite ont joué un rôle prépondérant dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Mais surtout, comment elles ont répondu à un appel de leur héros et président, Donald Trump.