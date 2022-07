Brexit: un Européen du Royaume-Uni sur cinq s’inquiète du futur de ses droits

Deux après le Brexit effectif, l’inquiétude est toujours de mise chez certains Européens du Royaume-Uni. Selon une enquête réalisée par l’Independent Monitoring Authority (IMA), un organisme qui contrôle et promeut leurs droits, un répondant sur trois n’est pas convaincu qu’il pourra jouir de ses droits de citoyen. Un sur cinq indique être préoccupé par la stabilité future et la sécurité de ses droits et parmi ceux qui s’inquiètent, un tiers a exprimé sa méfiance envers les autorités publiques britanniques.