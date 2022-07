Allyson Felix aux Mondiaux d’Eugene: le dernier tour d’une icône de l’athlétisme

Ce vendredi, journée inaugurale des Mondiaux d’Eugene, Allyson Felix, l’Américaine la plus médaillée aux JO, disputera le 4 x 400 m mixte en guise d’adieu. En 19 ans de carrière au plus haut niveau, elle a changé la face de son sport.

Il y aura sans doute beaucoup d’émotion au Hayward Field, ce vendredi. A 36 ans, Allyson Felix disputera « un dernier tour de piste », voire deux, lors de l’épreuve du 4 x 400 m mixte, le premier jour des Mondiaux d’Eugene. Une idée imaginée par son coach Bob Kersee au lendemain des Jeux de Tokyo et qu’elle a fini par faire sienne. « Ce sera la meilleure façon de dire au revoir et merci au sport et aux gens qui m’ont façonnée », a-t-elle lancé.