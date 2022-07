Un phénomène exceptionnel sera observable dans le ciel mercredi soir

La nuit du 13 juillet, une Super Lune éclairera le ciel. On vous explique comment observer ce phénomène exceptionnel.

Ce mercedi, la Lune sera particulièrement visible dans le ciel. L’astre ne fait pas un cercle parfait autour de la Terre, et ce mois-ci, il est dans la phase la plus rapprochée avec notre planète. La Lune est donc particulièrement grande et lumineuse, ce qui lui vaut le surnom de « Super Lune ».

Pour observer ce phénomène imporessionnant, il faudra bien entendu attendre la nuit tombée. En vertu du bon temps de cette semaine, le ciel devrait être dégagé, mais il est toujours mieux de s’éloigner de la pollution lumineuse pour profiter au maximum du spectacle. La Lune devrait apparaître vers 22h25 et restera dans le ciel jusque 4h33 selon les prédictions de l’IRM.