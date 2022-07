Quand on se détourne d’un dirigeant gênant, on regarde vers un autre

A-t-on vraiment pris la mesure du séisme de la guerre en Ukraine ? Il y a évidemment les morts, les villes ravagées. Mais quand les chars russes ont envahi l’Ukraine, c’est aussi l’ordre mondial qu’ils ont bouleversé. La visite de Joe Biden au Moyen-Orient qui démarre aujourd’hui est un des signes de ce tremblement de terre.

Pour trouver du pétrole et du gaz, le président américain se retrouve à faire la danse du ventre devant des leaders sulfureux (mais néanmoins amis) pour résoudre un dilemme sans solution. Faut-il frayer avec des régimes qui n’accordent que peu de crédit au droit international ou aux droits humains ? Ou sacrifier sur l’autel des valeurs les familles les plus précaires, celles qui peinent à absorber l’augmentation du coût de l’essence et du gaz ?