Mercato: Nadhir Benbouali (Paradou) en approche au Sporting de Charleroi

En quête d’au moins un attaquant de pointe pour combler le départ de Vakoun Bayo vers Watford, le Sporting de Charleroi est intéressé par l’attaquant algérien Nadhir Benbaouli. Âgé de 22 ans, il évolue à Paradou, d’où est arrivé un certain Adem Zorgane il y a un an. Les très bonnes relations nouées par les deux directions ces derniers mois devraient faciliter l’arrivée d’un joueur qui avait déclaré il y a quelques mois qu’il jouait sa dernière saison en Algérie. En ce début de stage, on a d’ailleurs pu observer que Mehdi Bayat demandait son avis à Adem Zorgane et ça concernait vraisemblablement son compatriote. En 63 matches pour le Paradou AC, Nadhir Benbouali a inscrit 23 buts. A noter toutefois que les discussions sont toujours en cours et que ce n’est pas finalisé, même si cela semble être en bonne voie. Par ailleurs, vu qu’il est extracommunautaire, les démarches administratives seront renforcées, notamment en ce qui concerne l’obtention de son permis de travail.