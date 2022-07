Edito: Mo Farah, une vérité qui soulage

Quand il décrochait les titres sur la piste – quatre aux Jeux olympiques, six aux Mondiaux – Mo Farah était d’une terrible implacabilité. Le Britannique se calfeutrait dans la foulée des hommes de tête, généralement les Ethiopiens et les Kenyans, qui voulaient lui faire la peau en durcissant la course, et à l’entame du dernier tour, sortait de sa tanière pour s’envoler sans crainte d’être rejoint grâce à sa pointe de vitesse supérieure. De quoi se confectionner un palmarès XXL au prix de fins de courses ébouriffantes.

En apprenant, ce mardi, l’incroyable destin du Britannique, dont l’histoire sera diffusée par la BBC mercredi soir, et sans faire de la psychologie à deux sous, on s’est dit que cette manière de courir était, pour lui, une manière de se défaire d’un passé tellement lourd et d’un traumatisme tellement profond qu’il l’a longtemps protégé par le mensonge.