Réforme des pensions: le kern terminé, pas de nouvelle date annoncée

Dans l’après-midi, la ministre a déposé une nouvelle note de compromis, semblable à celle déjà déposée le 20 mai dernier, et qui consiste à revenir au plus près de l’accord de gouvernement. Celle-ci aurait toutefois été accueillie froidement, selon une source proche des négociateurs.

Quatre sujets sont examinés depuis quelques semaines : la réintroduction d’un bonus pension, la réduction des écarts entre les hommes et les femmes, la pension à temps partiel et l’accès à la pension minimum. Ce dernier point constituerait la pierre d’achoppement principale des discussions. L’accès à la pension après 42 ans de carrière ne serait plus sur la table.