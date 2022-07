Tour de France: la grande bagarre pour la victoire finale peut enfin commencer

Après le Grand Départ au Danemark, les multiples pièges du Nord, la traversée des Vosges et du Jura, place (enfin) à la très haute montagne. Le plat de résistance, pour bon nombre de coureurs. Un terrain propice à l’exploit pour certains, un véritable calvaire pour d’autres. Le diptyque alpestre, proposé mercredi et jeudi par l’organisation, chamboulera à coup sûr la physionomie de ce Tour, voire dessinera les contours presque définitifs de la hiérarchie attendue à Paris. Sur les deux étapes à venir, le peloton devra engloutir 110,1 kilomètres de montée (44,3 puis 65,8). Un menu à tout le moins copieux, et rendu encore plus épicé par la difficulté des cols à gravir et la chaleur annoncée.

La grande bagarre est attendue, ce mercredi, sur le tracé reliant Albertville au Col du Granon. Si Tadej Pogacar va sans doute vouloir tuer tout suspense, la concurrence aura un terrain de jeu idéal pour lancer d’importantes manœuvres de déstabilisation. Entre les spectaculaires Lacets de Montvernier (3,4 km à 8,2 %) – uniquement accessibles à pied pour le public –, le tremplin du Télégraphe (11,9 km à 7,1 %), la face Nord du mythique Galibier (17,7 km à 6,9 %) et la brutalité des pentes du Granon (11,3 km à 9,2 %), il y aura de quoi faire… et défaire. S