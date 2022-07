Tel père, tel fils: le superbe coup franc de Romeo, le fils de David Beckham (vidéo)

On connaissait les coups francs de David Beckham. On va à présent apprendre à connaître ceux de son fils, Romeo. Et visiblement, l’expression « tel père, tel fils » fonctionne plutôt bien.

La preuve : il a inscrit son premier but de la saison en MLS Next Pro avec les jeunes de l’Inter Miami FC sur coup de pied arrêté. Pour le plus grand bonheur de son papa qui est le propriétaire du club.