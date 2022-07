En pourparlers pour un départ de l’Union, Nielsen affrontera le Sporting Portugal en amical

Invaincus depuis le début de la préparation (deux victoires contre Rebecq et Deinze, et deux partages contre le RFCU Luxembourg et Brighton), les Saint-Gillois affrontent, ce mercredi soir (20h), le Sporting Portugal en Algarve. Une équipe lusitanienne, qualifiée pour les poules de la Ligue des champions, qui doit permettre aux joueurs de Karel Geraerts de se tester avant les rendez-vous européens du mois d’août. Le coach ne se préoccupera pas du résultat, mais continuera à travailler son organisation tactique. Casper Nielsen, en pourparlers pour un départ, fait partie du voyage, comme c’était déjà le cas le week-end dernier à Brighton. Le groupe reviendra directement en Belgique dans la nuit de mercredi à jeudi. Le dernier match amical de l’Union, lui, sera prévu ce samedi (14h) contre Feyenoord à Rotterdam.