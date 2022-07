La Ville de Mons va en justice contre la Région wallonne

Une demande de remise ou de modération du précompte immobilier a été introduite par la Ville auprès du SPW Fiscalité. Ce type de demande peut être accordé « dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité du bien immeuble ».

Aucune remise ou modération du précompte immobilier

L’autorité régionale a cependant décidé à la fin avril 2022, « de n’accorder aucune remise ou modération du précompte immobilier », notamment parce que « les travaux de réparation et de restauration des immeubles étaient prévisibles et délibérément acceptables » et que l’improductivité des lieux « ne découle pas de circonstances indépendantes de la volonté de la Ville mais plutôt d’un choix opéré en connaissance de cause d’acheter un bien nécessitant une longue période de travaux. »