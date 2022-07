Belgique - France ce jeudi soir sur la RTBF et TF1: «Cécile de Gernier apportera quelque chose de différent par rapport à Bixente Lizarazu...»

Plus de 105.000 téléspectateurs dimanche soir pour Belgique-Islande : la RTBF peut s’en réjouir. Et ce jeudi soir, contre la France, un nouveau pic devrait être atteint. Une des raisons du succès : le duo formé par Lise Burion et Cécile de Gernier. Depuis l’Angleterre, Lise nous a accordé une longue interview. A découvrir en vidéo.

320.000 téléspectateurs en Flandre, 105.000 en Belgique francophone : c’est un très joli score d’audience signé par la RTBF dimanche dernier à l’occasion de Belgique-Islande. « Je note aussi 11,5 % de parts de marché, c’est mieux qu’à l’Euro 2017 », se réjouit Benoît Delhauteur, chef des sports de la chaîne publique. « Et surtout, plus de 330.000 personnes ont été en contact avec le programme, c’est vraiment encourageant. Et ce n’est que le début. Cette curiosité doit être construite, et transformée en fidélité. Le France-Belgique de ce jeudi s’annonce, de ce point de vue, intéressant ». Avant la rencontre, Tipik diffusera dès 19h40, dans cette optique, un documentaire exclusif, au cœur des Flames, coproduit avec la VRT.

Les audiences, Lise Burion, qui commente l’ensemble des rencontres des Red Flames, ne les regarde pas forcément. Mais… « J’espère qu’elles vont générer un effet boule de neige : plus il y a de monde devant le petit écran, plus des gens se diront que le foot féminin, et les Red Flames, c’est chouette. Ils iront donc aussi peut-être au stade. C’est tout bénéfice ! »