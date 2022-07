«Spoofing»: quelle est cette nouvelle technique d’arnaque?

De nouvelles techniques d’arnaque naissent tous les jours et le spoofing en fait partie. Cette technique d’arnaque consiste à usurper l’idendité d’une source fiable (pour pouvoir se faire passer pour une banque, par exemple).

Ainsi, un retraité toulonnais s’est fait voler 5.700 euros, rapporte Midi Libre. Un appel indiquant « La Poste vol » est passé avec le numéro du centre d’opposition. L’interlocuteur explique que des opérations frauduleuses ont été réalisées sur son compte en banque. Il demande des informations personnelles comme le numéro de carte. L’interlocuteur lui donne un numéro de dossier et rassure en disant qu’il sera bientôt recontacté. Quelques jours plus tard, un individu vient à la porte avec le numéro de dossier et demande la carte de banque. Ce n’est que par après que le retraité comprend qu’il a été victime d’une arnaque.