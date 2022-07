Coronavirus: bonne nouvelle pour les Belges qui se rendent en France

Le texte examiné en première lecture au Palais Bourbon a été adopté par 221 voix contre 187 et 24 abstentions lors du vote final dans la nuit de mardi à mercredi. Il doit maintenant aller au Sénat.

Le gouvernement français, privé de majorité absolue au Parlement, a subi un premier revers à l’Assemblée dans la nuit de mardi à mercredi sur le projet de loi sanitaire, adopté amputé d’un article clé sur le possible retour d’un pass sanitaire pour les entrées dans l’Hexagone, dont celles des touristes belges.

Le ministre français de la Santé François Braun a conclu laconiquement « prendre acte » des discussions jalonnées de multiples tractations et suspensions de séance. Il a assuré qu’il s’emploierait à rétablir ce texte dans son intégralité lors de la suite du parcours législatif.

Le projet de loi entérine l’expiration au 1er août du cadre « exorbitant du droit commun » de l’état d’urgence sanitaire et du régime de gestion de la crise mis en place fin mai 2021. C’est « l’extinction du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire » et du « pass sanitaire et vaccinal dans la vie quotidienne des Français », avait souligné lundi François Braun.

À lire aussi Remontée des cas, variant BA.5... faut-il encore avoir peur du covid?

« L’heure est grave », selon Elisabeth Borne

Mais l’article 2 de ce projet de loi de « veille et de sécurité sanitaire » a été rejeté en fin de soirée par 219 voix contre 195, grâce à une conjonction de votes du RN, de LR et d’une majorité de l’alliance de gauche Nupes.

Cet article prévoyait la possibilité, si nécessaire, de rétablir le pass sanitaire pour les voyages « extra-hexagonaux », depuis ou vers l’étranger. Une disposition permettant d’exiger ce pass pour les voyageurs mineurs avait un peu avant été rejetée. Ce qui pourrait néanmoins présenter une bonne nouvelle pour les Belges souhaitant passer leurs vacances en France.

« L’heure est grave », a estimé la Première ministre Elisabeth Borne dans la nuit. « En s’alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus », a-t-elle dénoncé dans la nuit sur Twitter.