Bruxelles: un célèbre restaurant ferme ses portes

Le célèbre restaurant Viva M’Boma dans le quartier Sainte-Catherine, a fermé ses portes, rapporte nos confrères de Bruzz.

Cette enseigne, fondée en 2004 par Katia Ruebens et connue pour ses spécialités belges et françaises, est aujourd’hui définitivement fermée. Le restaurant n’était plus la propriété de Mme Ruebens depuis 2013. Il avait été revendu à deux restaurateurs français qui ont remis l’enseigne en 2020, soit durant la crise sanitaire.