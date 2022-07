Tour de France: la raison pour laquelle Jonas Vingegaard n’arriverait pas à attaquer Tadej Pogacar en montagne

« Je me sens toujours bien », avait-il ajouté. Serait-ce du bluff ? Par ces mots, souhaite-t-il cacher la vérité ? En effet, d’après nos confrères du Parisien, informés par une source proche de l’équipe Jumbo-Visma, Vingegaard souffrirait de douleurs au dos depuis quelques jours.

Après dix étapes, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se présente comme le plus sérieux concurrent de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dans la bataille pour le maillot jaune du Tour de France. Le Danois possède 39 secondes de retard sur le Slovène au classement général. « Pogacar est l’homme à battre, mais nous avons un plan », avait-il déclaré lundi, lors de la journée de repos.

Le média français va encore plus loin en précisant le besoin de soins quotidiens auprès d’un ostéopathe. Mais ce n’est pas tout : « Il éprouverait des difficultés à rester en danseuse plus de 45 secondes ». Une mauvaise nouvelle quand on voit le profil des deux étapes à venir…