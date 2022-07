Tour de France: Wout van Aert mène la danse, Tadej Pogacar attaqué de toutes parts (direct)

Tadej Pogacar est toujours en tête du Tour de France après la 10e étape gagnée mardi à Megève par Cort Nielsen, mais voit la menace du coronavirus se préciser autour de lui, alors que le col du Granon, la plus haute arrivée au sommet, sera grimpé ce mercredi.

Le leader du Tour, visiblement pas stressé par cette situation, va désormais s’attaquer au plat de résistance dans les Alpes avec donc d’abord l’arrivée au Col du Granon Serre Chevalier (11,3 km à 9,2 %) et puis jeudi avec l’arrivée à l’Alpe d’Huez (13,8 km à 8,1 %). Ce sera sans son équipier George Bennett, déjà non partant lors de la 10e étape après un test positif au Covid alors que son autre équipier Vegard Stake Laengen avait déjà dû renoncer pour la même raison plus tôt dans le Tour.